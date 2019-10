Klimaproteste von Extinction Rebellion haben begonnen

per Mail teilen

In Berlin haben Klima-Aktivisten unter dem Motto "Aufstand gegen das Aussterben" den Verkehrsknotenpunkt Großer Stern besetzt. Nach Polizeiangaben waren bereits am frühen Morgen rund 1.000 Demonstranten vor Ort. Zufahrten zum Großen Stern hat die Polizei gesperrt. Im Laufe des Tages plant die Bewegung "Extinction Rebellion" noch weitere Blockaden und Aktionen. Damit wollen die Aktivisten auf eine drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Auch in anderen Großstädten wie London, Paris, Kapstadt und Madrid sind Proteste geplant.