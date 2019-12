EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt ihren Klima-Plan vor. Sie will erläutern, wie Europa bis 2050 klimaneutral werden soll. Im so genannten "Green Deal" ist festgelegt, wie Industrie, Verkehr und Landwirtschaft entsprechend umgestaltet werden sollen. Am Nachmittag debattiert dann das Europaparlament auf einer Sondersitzung über den Plan. Am Donnerstag befassen sich auch die Staats- und Regierungschefs damit.