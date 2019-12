Klimakonferenz geht in die Verlängerung

per Mail teilen

Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Madrid dauert länger als geplant. Eigentlich hätte sie vor einer Stunde beendet werden sollen, es werde aber noch über mehrere Themen diskutiert, hieß es. Geplant sei nun, dass die Verhandlungsgruppen bis morgen einen Entwurf für die Abschlusspapiere vorlegen. Aktivisten von Greenpeace und Fridays for Future befürchten einen enttäuschenden Abschluss der Klimakonferenz. Die Teilnehmer des Gipfels hätten bisher nur nach Schlupflöchern gesucht, sagte ein Sprecher. Beide Organisationen kündigten an, ihren Kampf für einen besseren Klimaschutz verstärken zu wollen.