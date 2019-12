per Mail teilen

Nachdem der Bundesrat Teile des Klimapakets blockiert hat, verhandelt jetzt der Vermittlungsausschuss. Strittig sind unter anderem die steuerlichen Regelungen.

Das Ziel ist klar: Bis Weihnachten soll eine Einigung her. Das haben die beiden Verhandlungsführer Manuela Schwesig (SPD) und Hermann Gröhe (CDU) nach der ersten Sitzung des Vermittlungsausschuss am Montagabend in Berlin mitgeteilt. Die Sitzung wurde auf den 18. Dezember vertagt. Bis dahin soll eine Arbeitsgruppe über Kompromissmöglichkeiten beraten.

Schwerpunkt liegt auf Kompensationsforderungen der Länder

Der Fokus liegt auf den Kosten. Es soll eine faire Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern geben. Daher fordern die Länder einen finanziellen Ausgleich für ihre Einnahmeverluste. Diese entstehen unter anderem durch die geplante Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets im Fernverkehr. Dass die Bahntickets günstiger werden sollen, darin sind sich Bund und Länder einig. Auch deswegen will der Vermittlungsausschuss schnell eine Lösung finden, denn die Bahntickets sollen schon im kommenden Jahr billiger werden.

Was macht der Vermittlungsausschuss Der Vermittlungsausschuss ist ein gemeinsamer Ausschuss von Bundestag und Bundesrat, in dem beide Häuser gleich stark vertreten sind. Er wird dann eingeschaltet, wenn ein im Bundestag beschlossenes Gesetz vom Bundesrat abgelehnt wird. Der Ausschuss soll bei umstrittenen Gesetzesvorhaben eine Einigung erzielen. Findet der Ausschuss einen Kompromiss, müssen Bundestag und Bundesrat diesen noch billigen. Der Vermittlungssausschuss besteht aus 32 Mitgliedern, jeweils 16 aus Bundestag und Bundesrat.

