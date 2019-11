Hunderte Klimaaktivisten sind in mehrere Braunkohletagebaue in der Lausitz eingedrungen - unter anderem in Jänschwalde bei Cottbus. Dort hat die Polizei nach eigenen Angaben rund 400 Demonstranten festgesetzt - dabei seien mehrere Polizisten verletzt worden. Das Klimabündnis "Ende Gelände" sagt, dass Aktivisten in Jänschwalde außerdem eine Kohlebahn blockieren. Die Lausitz ist das zweitgrößte Kohlerevier Deutschlands - rund 16.000 Arbeitsplätze sind davon abhängig.