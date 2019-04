Dass die Gletscher der Alpen schmelzen, ist schon jetzt zu sehen. Auch dass sie bald ganz weg sein könnten, ist bekannt. Eine neue Studie zeigt, wie drastisch der Klimawandel die Alpen einholen wird.

Bis zum Jahr 2100 könnten die Gletscher in den Alpen fast gänzlich geschmolzen sein. Das schreibt ein Team aus Schweizer Forschern in dem Fachmagazin "The Cryosphere". Die Studie ist auch online einsehbar.

Bis 2050 wird die Hälfte geschmolzen sein

Die Beobachtungen, die Harry Zekollari, Matthias Huss und Daniel Farinotti darin machten, sind düster. Sie analysierten den Rückgang der Alpengletscher mithilfe eines Computermodells, das erstmals auch den Eisfluss mit einbeziehen konnte.

Der Schweizer Aletschgletscher, hier im September 2018, ist der größte und längste der Alpen. Auch er schmilzt. dpa Bildfunk picture alliance/M. Huss/EGU/dpa

Außerdem zogen sie auch Daten aus der Beobachtung von Gletschern hinzu. Demnach wird bis 2050 die Hälfte des Eises in den Alpen geschmolzen sein. Das passiere unabhängig davon, ob es noch gelingt, die Erderwärmung zu drosseln oder nicht.

Die Gletscher reagierten nur langsam auf das veränderte Klima, schreiben die Forscher. Deswegen sei diese Entwicklung auch schon nicht mehr aufzuhalten. Und danach kommt es dann auf die Treibhausgasemissionen an.

Ob Flamingos am Bodensee, neue Zeckenarten im Schwarzwald, oder Lavendelanbau an der Mosel. Was tut sich in der Natur und wie wirken sich die Änderungen auf uns Menschen aus?

Zwei unterschieldiche Szenarien - je nach Erderwärmung

Wenn sich die Erde bis zum Ende dieses Jahrhunderts um weniger als zwei Grad verglichen zur vorindustriellen Zeit erwärmt, würden, laut Studie, bis 2100 etwa zwei Drittel der Alpengletscher verloren gehen. Ausganspunkt der Beobachtungen war 2017, als die Gletscher insgesamt noch ein Volumen von circa 100 Kubikkilometern aufwiesen.

Sollte sich das Klima jedoch schlechter entwickeln, könnten etwa im Jahr 2100 fast 100 Prozent der Eismasse verloren gegangen sein. Nur einzelne Flecken würde es "in diesem pessimistischen Fall" noch geben, wie Matthias Huss von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich in einer Mitteilung zitiert wird.

Der Gipfel des Aggensteins und Schnee auf den Skipisten des Breitenbergs bei Pfronten in Bayern dpa Bildfunk picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Starke Auswirkungen auf die Alpenregion

Die Studie bezieht alle Gletscher der Alpen mit ein, mehr als 4.000 insgesamt. Sie bestätigt, was bisher bekannt vor. Doch zum ersten Mal wurde nicht nur der Schmelzprozess an sich berücksichtigt, sondern auch die Bewegung des Eises.

"Die Gletscher in den Alpen und ihre jünste Entwicklung sind einige der klarsten Indikatoren des Klimawandels", sagte ETH-Forscher Daniel Farinotti, der an der Studie beteiligt war. Ihre Schmelze hätte starke Auswirkungen auf die Alpen - sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Sie versorgen die Landwirtschaft mit Wasser und sind bei Touristen beliebt.

Was für die Alpen gilt, ist fast uneingeschränkt weltweit gültig. Auf Exkursionen nach Kasachstan und China haben Wissenschaftler die Gletscherschmelze und ihre Folgen untersucht, berichtet "Planet Wissen". Die Beobachtungen zeigen alarmierende Ergebnisse auch für Zentralasien: Zunächst herrscht ein Überangebot an Wasser, weil die Eisvorräte schwinden. Sobald die Gletscher abgeschmolzen sind, beginnt die Zeit der Wasserknappheit.