"Man hat eine Chance vertan" Klimaforscher Mojib Latif zum Klimapaket der Bunde

Der Klimaforscher und Vertreter von "Science for Future", Mojib Latif, ist enttäuscht vom Klimapaket der Bundesregierung. "Man hat eine Chance vertan", sagte Latif in SWR Aktuell. Was er am Klimapaket gerne ändern würde und was möglicherweise auch nützlich sein kann, bespricht Latif im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.