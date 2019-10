Der Klettersteig an Australiens bekanntestem Berg, dem Uluru, ist am Morgen ein letztes Mal geöffnet worden. Hunderte Touristen haben sich am Fuß des 348 Meter hohen Bergs in der australischen Wüste versammelt. Ab diesem Nachmittag ist es verboten, auf den Uluru , früher auch Ayers Rock genannt, zu steigen. Die Parkverwaltung kommt damit Bitten der Aborigines nach, der australischen Ureinwohner. Für sie ist der Berg heilig.