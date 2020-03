per Mail teilen

Ein internationales Forscherteam hat den kleinsten Dinosaurier der Welt entdeckt. Das haben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht. Demnach war der Schädel des Dinosauriers in einem Bernstein in Myanmar eingeschlossen. Der Kopf des Tieres ist laut Forscher kleiner als der eines Kolibris, außerdem hatte er Zähne. Die Forscher gehen davon aus, dass es sich um einen winzigen Raubvogel gehandelt hat. Der Fund ist demnach rund 99 Millionen Jahre alt.