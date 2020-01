Kleinkind stirbt in Brunnenschacht: Außergerichtliche Einigung

Im Fall des in einem Brunnenschacht in Spanien gestorbenen Jungen, Julen, wird der Prozess offenbar kurz vor Beginn abgesagt. Der Beschuldigte habe sich bereit erklärt, den Vorwurf der fahrlässigen Tötung wegen schwerer Nachlässigkeit und eine Haftstrafe von einem Jahr zu akzeptieren, berichten spanische Medien. Außerdem werde er den Eltern eine Entschädigung zahlen. Der zweijährige Julen war im Januar vor einem Jahr in der Nähe von Málaga in ein nicht gesichertes 70 Meter tiefes Bohrloch gestürzt.