Die beiden großen Kirchen in Deutschland eröffnen heute ihre alljährlichen Spendenkampagnen zur Weihnachtszeit. In der Rendsburger Kirche in Schleswig-Holstein startet in diesen Minuten die evangelische Hilfsorganisation "Brot für die Welt" ihre bundesweite Aktion mit einem Festgottesdienst. Später eröffnet das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat seine Weihnachtskampagne mit einem Gottesdienst im Freiburger Münster.