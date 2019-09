Kindeswohl gefährdet - Jugendämter gefragt wie nie

per Mail teilen

Die deutschen Jugendämter haben im vergangenen Jahr so viele Kindeswohlgefährdungen festgestellt wie noch nie. Das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, dass das einem Anstieg von zehn Prozent entspricht. In den meisten Fällen seien die Kinder vernachlässigt worden, es gebe aber auch einen starken Anstieg bei sexueller Gewalt - knapp 2.500 Opfer seien davon betroffen gewesen. Insgesamt wurden fast 8.000 Kinder zu ihrem Schutz vom Jugendamt in Obhut genommen. Als Kindeswohlgefährdung gilt, wenn einem Kind erhebliche körperliche, geistige oder seelische Schäden unmittelbar drohen oder schon eingetreten sind.