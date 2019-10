Kinderfriedenspreis wird vergeben

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die 14-jährige Divina Maloum aus Kamerun erhalten in diesem Jahr den Internationalen Kinder-Friedenspreis. Er wird von der Organisation "KidsRights" am 20. November - dem Weltkindertag - in Den Haag verliehen. Schirmherr und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu erklärte, er habe gewaltigen Respekt vor den beiden Mädchen. Sie seien wahre Veränderer. Die Aktivitäten von Greta Thunberg sind weltweit bekannt. Maloum hat in ihrer Heimat ein Netzwerk gegründet, dass Kinder davor warnt, sich bewaffneten Gruppen anzuschließen.