Kinderärzte warnen vor Minibatterien

per Mail teilen

Kinderärzte warnen vor den Gefahren von sogenannten Knopfzellen, also kleinen Batterien in Spielzeug, Fernbedienungen oder Lichterketten. Nach Angaben des Ärzteverbands gibt es immer häufiger Unfälle mit diesem Batterietyp. Für Kleinkinder seien die Minibatterien verlockend, weil sie gut in den Mund passen. Beim Verschlucken gebe es schon nach einer Stunde massive Schäden. Speiseröhre und Schleimhäute seien schnell verätzt. Die Kinderärzte fordern deshalb bessere Schutzvorkehrungen und strengere Sicherheitsvorschriften.