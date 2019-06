Kinder und Jugendliche jobben für Afrika

per Mail teilen

Kinder und Jugendliche haben heute mit Tages-Jobs wieder Geld für Afrika gesammelt. Die Aktion Tagwerk meldet, dass 170.000 Schüler mitgemacht haben. Es seien 1,3 Millionen Euro zusammengekommen. Einen großen Anteil hatten wieder die Kinder und Jugendlichen aus Rheinland-Pfalz - dort haben mehr als 52.000 Schüler für die gute Sache gejobbt. Die Aktion "Dein Tag für Afrika" hat es 2003 zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz gegeben. Inzwischen gibt es sie bundesweit. Das Geld ist zuletzt unter anderem an alleinstehende Mütter in Afrika gegangen. Es wurde auch schon für den Schulbau benutzt oder für das Projekt von "Brot für die Welt".