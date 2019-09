Dass ein Kind kommt, bevor die Mutter auf einem Geburtsstuhl Platz nehmen kann, passiert immer wieder. Im Fall einer Frau, die ihr Kind an einer Tankstelle auf die Welt brachte, könnte an einer wirtschaftlichen Entscheidung gelegen haben: der Schließung der Geburtsstation Daun.

Eine Frau aus Wallenborn in der Vulkaneifel brachte ihr Kind an der Raiffeisen-Tankstelle in Badern bei Bitburg zur Welt. Die Besatzung im Rettungswagen traf erst zum Durchschneiden der Nabelschnur ein. Jetzt hat die Mutter etwas zu erzählen und ihr Sohn später auch.

Eine Frau hat ihr Baby im Privatauto an einer Tankstelle bei Bitburg zur Welt gebracht SWR

Dass ein Kind kommt, bevor die Mutter auf einem hochmodernen Geburtsstuhl Platz nehmen kann, passiert immer wieder. In diesem Fall könnte es aber an einer wirtschaftlichen Entscheidung gelegen haben, der Schließung der Geburtenstation in Daun. Die Schwangere und ihr Mann am Steuer hätten diese Geburtsstation in einer Fahrzeit von zehn Minuten erreicht. Als der Mann an die Baderner Tankstelle einbog, weil seine Frau "Es kommt-es kommt- es kommt" rief, waren die Zwei (nein, Drei) schon 20 Minuten unterwegs.

Am Dienstag demonstrierten Hebammen und Mütter gegen das Sterben der Geburtenstationen im Land. Es war der Ausdruck von Ohnmacht gegenüber einem System, das sich weniger am Bedarf der Beitragszahler als an wirtschaftlichen Interessen orientiert. Mütter, die in der Provinz gebären, haben nicht nur den Stress weiter Wege, sondern setzen ihre Gesundheit aufs Spiel. Wenn es schlecht läuft, kann eine Mutter bei der Geburt ohne ärztliche Hilfe verbluten.

Hebammen und Mütter demonstrierten in Mainz gegen das Sterben von Geburtsstationen SWR

Das Gesundheitssystem zählt zu den bürokratischen Monstern in Deutschland, das nur noch von der Hand in den Mund bewirtschaftet wird. Meine Moral von der Geschichte: Flächendeckend alle Tankstellen, Park- und Rastplätze mit Geburtsstühlen ausrüsten!