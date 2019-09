Klöckner will Nutri-Score zur Kennzeichnung von Lebensmitteln

Farbige Skala zeigt Nährwerte an

Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will den Anteil von Zucker, Fett und Salz mit dem System Nutri-Score klarer ersichtlich machen. Verbraucher haben sich in einer Umfrage für das Modell ausgesprochen, das Klöckner jetzt der Industrie empfehlen will. Das Problem - die Nutzung ist freiwillig.