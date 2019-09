In Brandenburg bahnt sich nach zehn Jahren rot-roter Koalition ein Regierungsbündnis aus SPD, CDU und Grünen an. Die Vorstände von SPD und CDU haben beschlossen, Koalitionsgespräche aufzunehmen. Auch der Landesparteirat der Grünen ist dafür - entscheiden wird aber morgen ein Kleiner Parteitag. Die Koalitionsgespräche könnten schon am Montag beginnen. Es wäre die erste sogenannte Kenia-Koalition unter Führung der SPD in Deutschland.