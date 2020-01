Keine politische Werbung mehr bei Spotify

Der Musik-Streamingdienst Spotify wird wegen der nächsten US-Wahlen im kommenden Jahr keine politische Werbung mehr ausstrahlen. Man sei derzeit nicht in der Lage, Wahlwerbung auf Falschinformationen zu überprüfen, teilte Spotify mit. Der schwedische Streamingdienst hat in den USA viele Nutzer. Diese greifen oft auf das kostenlose Angebot zurück, das durch Werbung finanziert wird. Auch andere große Internetfirmen haben ihren Kurs in Bezug auf Wahlwerbung festgelegt. Twitter wird ebenfalls keine politischen Anzeigen mehr zulassen. Facebook wiederum will sogar nachweislich falsche Beiträge zeigen, um sich nicht in den politischen Prozess einzumischen.