Keine Medikamente zur Raucherentwöhnung auf Kassenkosten

Krankenkassen müssen die Kosten für Arzneimittel zur Raucher-Entwöhnung weiterhin nicht übernehmen. Das hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden. Gesetzlich Versicherte hätten eine Eigenverantwortung und könnten die Medikamente auch selbst bezahlen, heißt es in der Urteilsbegründung. Die Richter wiesen die Klage einer 71-jährigen lungenkranken Raucherin aus Schleswig-Holstein ab. Dass die Kasse bei ihr nicht in der Pflicht sei, verstoße auch nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung - in Deutschland können alkohol- oder drogenabhängige Menschen nämlich die Medikamente gegen ihre Sucht auf Kassenkosten erhalten.