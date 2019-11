per Mail teilen

Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa ist keine Lösung in Sicht. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo warf am Morgen dem Unternehmen vor, nicht ernsthaft zu verhandeln. Neue Streiks soll es aber trotzdem vorerst nicht geben. Ufo setzt darauf, dass die eingesetzten Schlichter doch noch zu einer Lösung kommen. In dem Tarifkonflikt geht es vor allem um mehr Geld für die Flugbegleiter.