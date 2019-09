per Mail teilen

Nach dem verheerenden Schiffsbrand vor der kalifornischen Küste ist die Suche eingestellt worden. Es gebe keine weiteren Spuren auf Überlebende.

Ein großes Rettungsteam mit drei Hubschraubern und mehreren Schiffen hatte ein Gebiet von etwa 260 Kilometern abgesucht. Nun müsse man aber davon ausgehen, dass 34 Menschen bei dem Unglück ums Leben gekommen sind, heißt es von der US-Küstenwache.

Dauer 1:00 min Suche nach Überlebenden eingestellt Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.

20 Leichen konnten geborgen werden

20 Leichen konnten die Rettungskräfte bereits bergen, weitere vier bis sechs seien von Tauchern am Schiffswrack gesichtet worden. Das Ausflugsschiff hatte eine Gruppe von Tauchern von Santa Barbara vor die Insel Santa Cruz gebracht gebracht. Es war am Montagmorgen in Flammen aufgegangen.

Fünf Crewmitglieder konnten sich vom Schiff retten. Die Gäste, die sich unter Deck in den Schlafräumen befunden hatten sind wahrscheinlich vom Feuer überrascht worden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte wird nun untersucht. Von Behördenseite heißt es, das Schiff sei in einem guten Zustand gewesen und regelmäßig überprüft worden.