Heute Nacht werden die Uhren umgestellt. Und das vermutlich nicht zum letzten Mal - auch wenn das vor einem Jahr noch ganz anders klang: Da hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verkündet, dass die Zeitumstellung schon 2019 abgeschafft werden solle.

Um drei Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt und die Winterzeit beginnt. Dann ist es früher hell, aber eben auch früher wieder dunkel. Vielen Menschen ist das ein Gräuel. Anderen macht die Umstellung zweimal im Jahr körperlich oder psychisch zu schaffen.

Den versprochenen Effekt, Energie zu sparen, konnte die Umstellung zwischen Winter- und Sommerzeit ohnehin nie erfüllen. Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist daher dafür, die Zeitumstellung abzuschaffen.

Abschaffen, aber wie?

Auch bei einer EU-weiten Online-Umfrage im vergangenen Jahr hatten 84 Prozent der Teilnehmer für die Abschaffung gestimmt. Daraufhin hatte Juncker Tempo gemacht und ein baldiges Ende der Zeitumstellung angekündigt. Ganz so einfach ist es jedoch nicht.

Dauer 3:08 min "Die Zeitumstellung gehört abgeschafft" Das hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor einem Jahr gesagt. Die Umsetzung aber ist schwierig.

EU-Länder sind sich nicht einig

Bislang ist keine Einigung auf europäischer Ebene in Sicht, was künftig in der EU gelten soll - ob nun ewige Sommer- oder Winterzeit. Und einen regelrechten Flickenteppich, also dass jedes Land für sich selbst entscheidet, welche Uhrzeit demnächst auf seinem Territorium gilt, will auch keiner. Da ist die Angst vor einem Zeitchaos zu groß.

Deshalb suchen die zuständigen Verkehrsminister weiter nach einer Lösung. Ein Ende ist nach Ansicht von Diplomaten bislang nicht in Sicht und der Ausgang völlig offen. Eine große gemeinsame Zeitzone von Polen bis Portugal ist nach Expertenansicht derzeit eben nur möglich, weil negative Auswirkungen durch den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abgemildert würden.

Die Deutschen bewegt das Thema am meisten

Besonders heiß diskutiert wird diese Frage vor allem im deutschsprachigen Raum, wie auch die Beteiligung an der Online-Umfrage zeigte: Drei Millionen der Teilnehmer kamen aus Deutschland - insgesamt haben 4,6 Millionen Menschen abgestimmt.

Auch wenn in der Umfrage eine knappe Mehrheit für die alleinige Beibehaltung der Sommerzeit stimmte, ist dieses Ergebnis nicht bindend und auch nicht aussagekräftig. In Deutschland gibt viel Widerstand gegen die ewige Sommerzeit. Auch Lehrer und viele Ärzte raten zur Winterzeit.

Südliche Länder wollen alles so lassen

Am Mittelmeer dagegen ist die Zeitumstellung so gut wie gar kein Thema. Weshalb sich beispielsweise nicht nur Portugal bereits dafür ausgesprochen hat, einfach alles so zu lassen wie es jetzt ist.

Ohne Einigung der EU-Mitgliedsstaaten könnte das Projekt Ende der Zeitumstellung scheitern. Dann würde alles so bleiben, wie es ist. Einschließlich der Frage, in welche Richtung die Uhr im Winter und zum Sommer umgestellt werden soll.

Im Sommer vor, im Winter zurück

Die ist jedoch leichter zu beantworten als eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt: Man denkt einfach an die Gartenmöbel - die kommen im Frühjahr vor die Türe und im Herbst zurück ins Gartenhäuschen. Entsprechend wird die Uhr im Frühjahr eine Stunde vorgestellt und im Herbst eine Stunde zurück.