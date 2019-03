per Mail teilen

Das geplante Volksbegehren für eine kostenlose Kinderbetreuung in Baden-Württemberg ist vorerst gescheitert. Wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte, widerspricht der von der SPD gestellte Antrag der Landesverfassung. Demnach sind Volksabstimmungen über den Landeshaushalt sowie Abgabegesetze nicht erlaubt. Die SPD will gegen die Entscheidung vorgehen und vor das Landesverfassungsgericht ziehen.