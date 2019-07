Die Fastfood-Kette McDonald’s darf keine Filiale an den antiken Caracalla-Thermen in Rom aufmachen. Das hat das italienische Kulturministerium beschlossen, Minister Alberto Bonisoli hat die Entscheidung bei Facebook bekanntgegeben. Die antike Badeanlage liegt in der Nähe des Kolosseums. In Italien gibt es immer wieder Diskussionen über Fastfood-Restaurants, zuletzt vor zwei Jahren über eine McDonald's-Filiale in der Nähe des Vatikans.