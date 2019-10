In Oslo hat ein Mann mehrere Menschen mit einem gestohlenen Krankenwagen verletzt. Der Bewaffnete konnte von der Polizei festgenommen werden, eine tatverdächtige Person ist noch auf der Flucht.

Zwei Menschen sind mit einem gestohlenen Krankenwagen in Oslo in eine Gruppe von Passanten gerast. Unter den Verletzten sollen sich eine Frau und ein Kind befinden, das in einem Kinderwagen gesessen hatte. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein älteres Ehepaar konnte offenbar in letzter Sekunde zur Seite springen.

Dauer 0:45 min Oslo: Krankenwagen in Menschengruppe gesteuert Oslo: Krankenwagen in Menschengruppe gesteuert

Nachdem die tatverdächtigen Personen den Krankenwagen gegen 12.30 Uhr gestohlen hatten, lenkten sie ihn in eine Gruppe Passanten. Offenbar stahlen sie das Fahrzeug an einem Unfallort. Ein Sprecher der Osloer Polizei sagte, die Sanitäter seien am Dienstagmittag zu einem Einsatz, dem Unfall, gerufen worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aus dem Unfallauto den Rettungswagen stahl.

Polizei: Fahrer des Krankenwagens war bewaffnet

Nach Angaben der norwegischen Polizei war der Fahrer bewaffnet. Um ihn aufzuhalten, gaben Polizisten Schüsse ab. Der Polizei zufolge wurde der Fahrer dabei leicht verletzt, er konnte festgenommen werden. Es soll sich um einen Mann Mitte 30 handeln. Die andere tatverdächtige Person befindet sich noch auf der Flucht. Laut Polizei soll es sich um eine Frau handeln.

Noch keine Angaben über Terrorismus

Über dem nördlich des Zentrums gelegenen Wohnviertel, in dem sich der Vorfall ereignet hat, kreisen Hubschrauber. Schülerinnen und Schüler eine nahe gelegenen Schule dürfen das Gebäude derzeit aus Sicherheitsgründen nicht verlassen.

Die Polizei äußerte sich noch nicht dazu, ob es sich um einen terroristischen Anschlag gehandelt haben könnte. "Aber wir ermitteln mit allen Kräften in alle Richtungen", teilten die Ermittelnden auf Twitter mit.