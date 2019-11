Katholische Laien offen für Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Die katholischen Laien in Deutschland verlangen mehr Offenheit für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche. Auf ihrer Vollversammlung in Bonn haben sie eine Erklärung verabschiedet. Darin werben sie für eine differenzierte Sicht auf Partnerschaft und Sexualität. Es solle nicht zuerst auf vermeintliche Defizite von Paaren geschaut werden. Wichtig sei die Gottessehnsucht, die sich in dem Wunsch gleichgeschlechtlicher Paare nach einem kirchlich vermittelten Segen ausdrücke. Eine pauschale Abwertung von Partnerschaften, die keine sakramentale Ehe eingehen könnten, halte man für nicht tragbar, heißt es weiter in dem Beschluss des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.