Katar lockert Ausreisebestimmungen für Arbeitsmigranten

Das arabische Emirat Katar hat zwei Jahre vor der Fußball-WM im eigenen Land die Ausreisebestimmungen für Arbeitsmigranten weiter gelockert. Demnach ist es fast allen Arbeitsmigranten in Katar in Zukunft möglich, das Land ohne eine Erlaubnis des Arbeitgebers zu verlassen. Mit der Entscheidung reagiert das Land auf internationale Kritik. Katar wird vorgeworfen, ausländische Arbeiter auszubeuten und Menschenrechte zu verletzen. Die Internationale Arbeitsorganisation der UN bezeichnete die Änderung als "wichtigen Meilenstein". Laut Amnesty International leben rund zwei Millionen Arbeitsmigranten in Katar.