Zehntausende Befürworter der Unabhängigkeit Kataloniens sind in Madrid auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen das Gerichtsverfahren gegen zwölf führende katalanische Separatisten. Die Angeklagten müssen sich seit Mitte Februar unter anderem wegen des Vorwurfs der Rebellion vor Gericht verantworten. Ihnen drohen lange Haftstrafe. Es war das erste Mal, dass Unabhänigkeitsbefürworter nicht in Barcelona oder anderen katalanischen Städten, sondern in der Hauptstadt Madrid demonstrierten.