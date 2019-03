per Mail teilen

Nach dem Rücktritt von Kasachstans Präsident Nasarbajew wird die Hauptstadt des Landes nach ihm benannt. Das Parlament in dem zentralasiatischen Land stimmte dafür, die Hauptstadt Astana in Nursultan umzubenennen - so heißt Ex-Präsident Nasarbajew mit Vornamen. Der 78-Jährige hatte nach fast 30 Jahren im Amt seinen Rücktritt verkündet. Neuer Präsident ist übergangsmäßig der Vorsitzende des kasachischen Parlaments, Kassym-Schomart Tokajew.