Kartellamt erlaubt Großfusion von Wurstherstellern

Ein Auslandssemester als BWL-Student, da ist HongKong nicht die schlechteste Adresse. Dachte sich auch der Mannheimer Student Marc Schmitt -Und hat die vergangenen Monate deshalb an einer Uni in der chinesischen Sonderverwaltungszone verbracht. Doch die Proteste in der Stadt sind mittlerweile so stark, dass an ein geregeltes Auslandssemester nicht mehr zu denken war. mehr...