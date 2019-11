per Mail teilen

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Oberlandesgericht Frankfurt angewiesen, ein Verfahren gegen Franco A. durchzuführen. Der Oberleutnant wird des rechten Terrors verdächtigt.

Der Ex-Bundeswehrsoldat Franco A. muss nun doch wegen Terrorverdachts vor Gericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt angewiesen, das Verfahren gegen den ehemaligen Oberleutnant der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) durchzuführen. Eine Sprecherin des OLG Frankfurt bestätigte das dem SWR.

"Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat"

Im Dezember 2017 hatte der Generalbundesanwalt Franco A. wegen der "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" am Oberlandesgericht Frankfurt angeklagt. Es ging um rechten Terror. Das OLG hatte die Anklage Mitte 2018 erst nicht zugelassen, weil es nur einen Teil der Vorwürfe als wahrscheinlich ansah.

Gegen diese Herabstufung der Vorwürfe wehrte sich der Generalbundesanwalt vor dem Bundesgerichtshof. Der BGH entschied nun, dass das OLG Frankfurt die Anklage des Generalbundesanwalts unverändert zulassen und das Hauptverfahren eröffnen muss. Solche Entscheidungen des BGH gegenüber einem OLG sind selten. Die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat kann laut Strafgesetzbuch mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden.

Anschlag unter falscher Identität geplant

Franco A. war schon im April 2017 wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Er saß für gut ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Unter anderem wurde er beschuldigt, aus rechtsextremer Gesinnung ein Attentat geplant zu haben. Dieses sollte so wirken, als sei es von Flüchtlingen begangen worden. Franco A. hatte sich dafür eine falsche Identität zugelegt: Er hatte sich als Asylsuchender aus Syrien ausgegeben und registrieren lassen. Der Anschlag sollte als radikal-islamistischer Terrorakt wahrgenommen werden, wie es in einer früheren Darstellung der Bundesanwaltschaft hieß.

Kriegswaffen, Munition und Sprengkörper schon besorgt

Der ursprünglichen Anklage der Bundesanwaltschaft von 2017 zufolge soll Franco A. in seinen Aufzeichnungen Politiker wie den heutigen Außenminister Heiko Maas (SPD) oder Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) als Anschlagsziele vorgesehen haben. Er soll sich unter anderem ein halbautomatisches Gewehr vom Typ G3, Pistolen, mehr als 1.000 Schuss Munition und mehr als 50 Sprengkörper besorgt haben. Die Bundesanwaltschaft wirft Franco A. auch Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie Diebstahl und Betrug vor.

Helfer zu Bewährungsstrafe verurteilt

Erst Mitte September war ein Freund von Franco A. vom Landgericht Gießen verurteilt worden, weil er Bundeswehrmunition und Sprengkörper für ihn aufbewahrt hatte. Der Mann geht gegen seine Verurteilung zu einem Jahr Haft auf Bewährung vor. Er hatte die Tat gestanden, will sich aber nichts dabei gedacht haben. Franco A. hatte in dem Prozess von seinem Recht Gebrauch gemacht, nicht auszusagen, um sich nicht selbst zu belasten.