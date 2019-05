Kanzleramt stoppt Grundrente

In der Bundesregierung geht der Streit über die Grundrente weiter. Das Kanzleramt hat den Gesetzentwurf vorerst gestoppt. Es gebe noch Gesprächsbedarf, hieß es. Der Gesetzentwurf gehe inhaltlich und finanziell weit über das im Koalitionsvertrag Vereinbarte hinaus. Der Entwurf sieht vor, dass Rentner einen Zuschlag bekommen, die mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben und weniger als 896 Euro Rente bekommen. Die Union will, dass dieser Zuschlag nur an Bedürftige gezahlt wird. Dafür müssten die Finanzen der Betroffenen aber überprüft werden. Das lehnt Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) aber ab.