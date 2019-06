per Mail teilen

Kanada will - dem Beispiel der EU folgend - Einwegplastik-Produkte verbieten. Die Regierung in Ottawa möchte das heute möglicherweise bekannt geben. Das Verbot könnte z.B. für Wasserflaschen, Tüten und Strohhalme gelten. Industrienationen haben immer mehr Probleme damit, solche Abfälle loszuwerden. China will nicht länger Plastikabfall aus der EU übernehmen. Indonesien hat unlängst kanadischen Plastikmüll wieder zurückgeschickt.