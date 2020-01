Das klare Ja Benedikts XVI zum Zölibat kommt quasi aus dem Off und äußerst ungelegen für seinen Nachfolger. Schließlich ist Franziskus gerade dabei, eine Lockerung des priesterlichen Eheverbots ins Auge zu fassen.

Am Ende des Buchs ist gar von schlechten Argumenten, Theateraufführungen und teuflischen Lügen die Rede, durch die sich Bischöfe, Priester und Laien beeindrucken ließen. Verfasst hat Benedikt das 175 Seiten starke Werk gemeinsam mit dem erzkonservativen westafrikanischen Kurienkardinal Robert Sarah.

In den von der französischen Zeitung "Le Figaro" vorab veröffentlichten Auszügen betonen die beiden die lange Tradition des Zölibats. So wie die Ehe den Menschen in seiner Gesamtheit fordere, so bedürfe auch der Dienst im Namen des Herrn der totalen Hingabe. Es erscheine nicht möglich, beiden Berufungen gleichzeitig gerecht zu werden.

Emeritierter Papst eigentlich zum Schweigen verpflichtet

Für Benedikt ist damit klar, dass eine Aufweichung des priesterlichen Eheverbots nicht in Frage kommt. Schon die Debatte darüber löse Verwirrung aus. Dass er damit im Widerspruch zum aktuellen Papst steht, nehme Benedikt dabei offenbar ganz bewusst in Kauf, meint SWR-Experte Uli Pick aus der Redaktion Kirche und Gesellschaft.

Dauer 2:16 min Benedikts Äußerungen kann man als eine Art Attacke verstehen SWR-Moderator Christian Hauck im Gespräch mit Uli Pick.

Zwar sei auch Franziskus weiterhin ein Verfechter des Zölibats, doch unter ihm sei das Eheverbot verhandelbar geworden, so Pick. Grund dafür ist der akute Priestermangel, der in einigen Weltregionen wie beispielsweise dem Amazonas-Gebiet herrscht. Weil dort teilweise nur noch einmal im Jahr die heilige Messe gefeiert werden kann, hatte sich kürzlich die betroffene Synode dafür ausgesprochen, auch verheiratete Männer zur Priesterweihe zuzulassen. Als Reaktion darauf hatte Franziskus angekündigt, bald ein Dokument zur Frage vorzulegen.

"Man kann es als eine Art Attacke verstehen"

Insofern könnten die Äußerungen Benedikts als eine Art Attacke auf die Positionen Franziskus' gewertet werden, ähnlich wie bereits in der Debatte um den Missbrauchsskandal, in der Benedikt sich ebenfalls deutlich positioniert habe. Heikel sei das Ganze vor allem, weil sich Benedikt bei seinem Rückzug aus dem Amt im Jahr 2013 zur Ruhe und Unterordnung unter seinen Nachfolger verpflichtet habe. "Man kommt nicht drumrum zu sagen, dieser Mann hat eine gewisse Doppelzüngigkeit", sagt Kirchenexperte Uli Pick.

Keine echten Gespräche zwischen Franziskus und Benedikt möglich

Zum Verhältnis von aktuellem Papst und Ex-Papst meint Pick, dass es zwar einen regelmäßigen Kontakt gäbe, aber ein wirkliches Gespräch sei wohl gar nicht mehr möglich. Der 92-jährige Benedikt könne teilweise keinen Satz mehr formulieren. "Sein Assistent, Bischof Gänswein, sagt immer wieder: Er ist hell im Kopf, aber mit der Zunge klappt es manchmal nicht so. So gesehen ist es schon seltsam, dass ein Papst, dem es schwerfällt zu reden, sich aber dennoch per Buch so von hinten reinmogelt und dem amtierenden Papst das Leben schwer macht."