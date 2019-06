per Mail teilen

Die EU-28 treffen sich - und wollen die fünf wichtigsten Posten neu vergeben. Ob das was wird? Für Deutschlands Top-Kandidaten Manfred Weber läuft es jedenfalls nicht sehr gut.

So recht scheint niemand daran zu glauben, dass es nach diesem Gipfel fünf neue Spitzenfiguren gibt. Gesucht werden: der EU-Kommissionspräsident, die Außenbeauftragte sowie die Präsidenten des Europäischen Rates, des Europaparlaments und der Europäischen Zentralbank.

Am schwierigsten zu klären ist die Nachfolge von Jean-Claude Juncker als Kommissionschef, der in etwa einem Brüsseler Regierungschef der EU entspricht. Für Deutschland ist klar: Das sollte Manfred Weber (CSU) werden. Viele Regierungschefs sehen das aber anders. Brüssel-Korrespondent Ralph Sina erklärt den Fall Weber:

Merkel und Tusk glauben an den 2. Juli

Allerdings glaubt kaum jemand daran, dass es wirklich bis zum Ende des Jahres dauert - oder will es glauben: Anfang Juli, heißt es in Berlin sowie aus dem Büro von Ratspräsident Donald Tusk, könne es schon werden. Am 2. Juli wird nämlich der Parlamentspräsident gewählt - und damit der erste wichtige Posten definitiv vergeben.

Da man ein zwischen Männern und Frauen, zwischen den Parteien und den EU-Regionen ausgewogenes Paket will, würde der Spielraum für die Besetzung der anderen Posten schwinden - und alles würde noch schwieriger.

Ja, es gibt auch noch andere Themen

Vor dem Postenpoker beim Abendessen am Donnerstag wollen sich Merkel und ihre EU-Kollegen unter anderem mit dem Kampf gegen den Klimawandel befassen.

Nach Angaben des EU-Beamten will eine "überwältigende Mehrheit" der 28 EU-Länder eine Festlegung, dass die Europäische Union bis 2050 "klimaneutral" wird. Das bedeutet, dass die allermeisten Treibhausgase eingespart und die übrigen ausgeglichen werden müssen, etwa durch Aufforstung oder Speicherung.

Darüber hinaus soll der Gipfel eine erneute Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland auf den Weg bringen, die sonst Ende Juli auslaufen. Zusätzliche Strafmaßnahmen könnten angedroht werden, darunter die "Nicht-Anerkennung von illegal ausgestellten russischen Pässen" Thema wird zudem die EU-Haushaltsplanung für die Jahre 2021 bis 2027, wo sich aber keine Mehrheit abzeichnet.