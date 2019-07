"Bester Weg um den Klimawandel zu bekämpfen"

Aufforstung könnte die schlimmsten Folgen des Klimawandels mindern. Zwei Drittel der menschengemachten Treibhausgase könnten damit aus der Atmosphäre genommen. Das geht aus einer Studie der ETH Zürich hervor, die im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wird:

Neue Wälder auf einer Fläche so groß wie die USA wären weltweit möglich, errechnen die Forscher. Noch gebe es genügend Brachland oder auch Platz in den Städten, um Bäume zu pflanzen. Allerdings warnt der Hauptautor, Prof. Tom Crowther auch: das Klima verändert sich schnell und jedes Jahr verringert sich die Fläche, auf der überhaupt noch Wälder wachsen könnten. Deshalb fordern die Wissenschaftler gleichzeitig die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zu beenden. Darüber hinaus aber, sei die Aufforstung der beste Weg, um die schädlichen Folgen des Klimawandel zu begrenzen. Um herauszufinden, welche Flächen der Erde sich für Aufforstung eignen, haben die Geographen und Biologen fast 80.000 hochauflösende Satellitenbilder mittels künstlicher Intelligenz untersucht. Die größten Potentiale gibt es in Russland, die USA, Kanada, Brasilien, Australien und China.