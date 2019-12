Vermittlungsausschuss stimmt für Klima-Kompromiss

2019-12-18 Vermittlungsausschuss stimmt für Klima-Kompromiss Der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern hat dem Klima-Kompromiss zugestimmt, den eine Arbeitsgruppe ausgehandelt hatte. Dafür gestimmt haben die Vertreter von Union, SPD und Grünen sowie die Länder. Die Vorhaben können nun noch in dieser Woche verabschiedet werden. Die endgültige Zustimmung in Bundestag und Bundesrat gilt als sicher. Die Einigung sieht vor, dass der Ausstoß von Kohlendioxid einen höheren Preis bekommt als ursprünglich geplant. Statt 10 Euro pro Tonne werden ab 2021 25 Euro fällig. Im Gegenzug wird die Pendlerpauschale in zwei Stufen erhöht. Und der Strompreis wird gesenkt. Hermann Gröhe von der CDU - Co-Vorsitzender des Vermittlungsausschusses,, sprach von einer guten Nachricht für den Klimaschutz, aber auch für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte, das Ergebnis gehe in die richtige Richtung. Der geplante höhere CO