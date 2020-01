Das Bundesinnenministerium will, dass Passbilder in Zukunft in den Behörden aufgenommen werden und nicht beim Fotohändler. So soll verhindert werden, dass manipulierte Bilder in Ausweise gelangen.

Anlass für die geplante Neuregelung ist die Sorge vor Bildmanipulationen durch so genanntes Morphing. Dabei werden mehrere Fotos von unterschiedlichen Personen zum Bild eines Gesichts verschmolzen. Damit sind im neuen Foto die Gesichtszüge mehrerer Menschen zu erkennen. "Ist ein auf dem Pass enthaltenes Lichtbild auf diese Weise manipuliert, kann nicht nur der Passinhaber, sondern unter Umständen auch eine dritte Person, deren Gesichtszüge im Passbild enthalten sind, den Pass zum Grenzübertritt nutzen", heißt es im Entwurf für ein "Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass- und Ausweiswesen". Wie geht Morphing? "Beim Morphing werden zwei Gesichter per Software so übereinander gelegt und verrechnet, dass man als Person noch erkennbar ist. Aber die biometrischen Merkmale auch der anderen Person werden übernommen", erklärt Andrea Trinkwalder vom Magazin "c‘t Fotografie" im Gespräch mit dem SWR. Wenn eine automatische Zugangskontrolle, zum Beispiel am Flughafen, auf biometrischen Gesichtsmerkmalen basiere, dann könne man als eine andere Person dort hineinkommen. Dauer 3:33 min Morphing: Aus zwei Gesichtern wird eins Andrea Trinkwalder vom Magazin c't Fotografie erklärt SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel, wie Morphing funktioniert, was durch die Manipulationen möglich wird und wie man dagegen vorgehen kann. Software erkennt auch Manipulationen Das Künstlerkollektiv "Peng!" hat schon 2018 solche gemorphten Bilder veröffentlicht. Auch das Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) in Darmstadt hat laut Trinkwalder eine entsprechende Software entwickelt und ein Programm, das solche Manipulationen erkennen kann. Trotzdem befürwortet Trinkwalder die Gesetzesinitiative des Bundesinnenministeriums: "Wenn man verhindern kann, dass solche Fotos überhaupt auf Pässe geraten, dann ist das natürlich der bessere Schutz." Angst vor Umsatzeinbrüchen für Fotohändler Sorgen macht die Gesetzesinitiative gegen Morphing vor allem dem Einzelhandel. Der befürchtet dramatische Einbußen für die Fotobranche. "Da die Fotohändler mit der Erstellung der Passbilder nicht nur den höchsten Deckungsbeitrag erzielen, sondern dieser Service auch maßgeblich für Kundenfrequenz in den Geschäften sorgt, würde dieser Plan Millionenumsätze im Handel vernichten", schrieben der Präsident des Handelsverband Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser, und der Vorsitzende des Bundesverbands Technik des Einzelhandels (BVT), Frank Schipper, in einem Brief an Bundesinnenminister Seehofer. Betroffene Verbände haben noch bis Ende des Monats Zeit für eine Stellungnahme. Danach berät die Bundesregierung intern bevor sie einen Kabinettsbeschluss fasst. Die Neuerungen sollen nach einer Übergangszeit von zwei Jahren in Kraft treten - falls Bundestag und Bundesrat innerhalb der kommenden Monate zustimmen, also ungefähr im Sommer 2022.