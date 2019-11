per Mail teilen

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat Klage gegen das Online-Netzwerk Facebook eingereicht. Der Konzern soll so zur Zusammenarbeit mit den Behörden gezwungen werden und Dokumente über Datenschutzverstöße herausgeben. Die kalifornische Staatsanwaltschaft ermittelt schon seit mehr als einem Jahr gegen Facebook. Auslöser war der Cambridge-Analytica-Skandal. Gegen den Online-Konzern wird in den USA in mehreren Fällen ermittelt, dabei geht es auch um Verstöße gegen das Kartellrecht.