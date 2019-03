Kalifornien setzt Todesstrafe aus

In Kalifornien werde sämtliche Hinrichtungen ausgesetzt. Der Gouverneur des US-Bundesstaates, Gavin Newsom, sagte, das absichtliche Töten von Menschen passe nicht zu einer "zivilisierten Gesellschaft". US-Präsident Donald Trump kritisierte die Entscheidung. Auf Twitter schrieb er, der Gouverneur setze sich über den Wählerwillen hinweg. In Kalifornien sitzen fast 750 Gefangene im Todestrakt - das ist etwa ein Viertel aller zum Tode verurteilten Häftlinge der USA. Zuletzt wurde in Kalifornien im Jahr 2006 ein Todesurteil vollstreckt. In zwanzig der fünfzig US-Bundesstaaten ist die Todesstrafe bereits abgeschafft.