Kalifornien: Strom wird schon wieder abgestellt

Zum zweiten Mal in diesem Monat schaltet der Energieversorger in einigen Bezirken von Kalifornien den Strom ab. Grund sei die erhöhte Waldbrandgefahr. Es besteht die Gefahr, dass Stromleitungen Brände entfachen können. Die Abschaltung soll 48 Stunden dauern und betrifft nahezu eine halbe Million Menschen. Der Stromversorger kündigte an, er werde dieses Mal besser mit Behörden und Öffentlichkeit zusammenarbeiten, außerdem laufe die Internetseite stabiler. Schon vor zwei Wochen hatte der Energieversorger den Strom abgeschaltet.