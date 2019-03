Käferkatastrophe im Südwesten

Borkenkäfer werden in diesem Jahr womöglich einen Schaden von rund 100 Millionen Euro in Baden-Württemberg anrichten. Davon geht Landes-Forstminister Peter Hauk (CDU) aus. Er sprach in Stuttgart von einer "Käferkatastrophe", ausgehend vom extremen Dürre-Sommer 2018 und verschärft durch Sturm- und Schneeschäden in den vergangenen Monaten. Aktuell sei etwa die fünffache Menge an Holz mit Käfern befallen wie zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Borkenkäfer legen Kammern und Gänge unter der Baumrinde an. Bei starkem Befall stirbt der Baum ab.