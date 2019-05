per Mail teilen

Das Bundeskabinett will Vorgaben zur Zulassung von Elektro-Tretrollern absegnen, die von den Ländern vergangene Woche beschlossen worden waren. Im Juni soll die Verordnung in Kraft treten. Darin steht unter anderem, dass Fahrer mindestens 14 Jahre alt sein und Radwege nutzen müssen, auch wenn sie auf langsameren Modellen unterwegs sind. Ab wann genau die sogenannten E-Scooter in Deutschland fahren dürfen ist aber noch unklar.