Kabinett will Angehörigen-Entlastungsgesetz beschließen

Die Bundesregierung will Kinder pflegebedürftiger Eltern finanziell entlasten. Am Vormittag will sie das Gesetz dazu auf den Weg bringen. Darin steht, dass Kinder künftig erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro zahlen müssen, wenn die Eltern beispielsweise ins Altenheim müssen und die Ersparnisse und das Geld aus der Pflegeversicherung nicht ausreichen. Umgekehrt sollen auch die Eltern von Menschen mit Behinderung entlastet werden - etwa wenn die Wohnung behindertengerecht umgebaut werden muss. Auch hier soll die Einkommensgrenze von 100.000 Euro gelten.