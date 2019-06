Kabinett entscheidet am Mittwoch über mehr Geld für Altenpfleger

In der Altenpflege sollen nach Meinung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) möglichst bald höhere Löhne gezahlt werden. Das Kabinett werde am Mittwoch über ein entsprechendes Gesetz beraten, sagte Heil den Zeitungen der Madsack-Mediengruppe. Er sei für einen Tarifvertrag, den er dann allgemeinverbindlich für die gesamte Branche erklären könne. Andernfalls aber sehe seine Vorlage einen gesetzlichen Mindestlohn vor, der in der Pflege mehrstufig verhandelt werden könne: beispielsweise einen für Hilfskräfte und einen weiteren für ausgebildete Fachkräfte - so der SPD-Politiker. Außerdem sollten Pflegende in Ost und West in Zukunft gleich viel verdienen.