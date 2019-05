Kabinett beschließt unter anderem Unterstützung bei Kohleausstieg

per Mail teilen

Die Bundesregierung will die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen mit mehreren Milliarden Euro unterstützen. Das Kabinett hat entsprechenden Eckpunkten zugestimmt, die die Grundlage für ein Gesetz sein sollen. Bis 2038 sollen 40 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) sagte, der Strukturwandel sei für die Braunkohleregionen eine Chance. Mit dem Geld soll dort die Verkehrsinfrastruktur verbessert werden. Außerdem will die Regierung dort Forschungseinrichtungen und Bundesbehörden ansiedeln.

Des weiteren hat das Kabinett eine Verordnung zur Zulassung von Elektro-Tretrollern beschlossen, die im Juni in Kraft treten soll. Wann genau die E-Tretroller zugelassen werden, ist damit aber noch nicht klar.