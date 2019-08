Das Bundeskabinett will am Vormittag einen Gesetzentwurf zum Strukturwandel in den Kohle-Regionen beschließen. Es geht unter anderem um die Verteilung von insgesamt 40 Milliarden Euro Fördermittel. Bis 2038 soll Deutschland aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Kohle aussteigen. Das hatte eine Regierungskommission Ende Januar beschlossen. In den Kohle-Regionen in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind tausende Arbeitsplätze durch den Kohleausstieg bedroht.