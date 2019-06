Kabinett beschließt Altenpflege-Gesetz

per Mail teilen

Das Bundeskabinett hat ein Gesetz für höhere Löhne in der Pflege beschlossen. Das Gesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht vor, dass ein Mindestlohn mit mehreren Einkommens-Stufen ausgehandelt werden soll - zum Beispiel eine für Hilfskräfte und eine für Fachkräfte. Patientenschützer kritisieren, der Gesetzentwurf lasse offen, wer für die höheren Löhne der Pflegekräfte aufkommen müsse. So könnte es sein, dass Pflegeheimbewohner bis zu 400 Euro mehr im Monat zuzahlen müssten, so der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Das sei unverantwortlich.