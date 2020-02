Die Bundeswehr soll auch weiterhin UN-Friedensmissionen in Afrika unterstützen. Darauf hat sich das Kabinett geeinigt. Bis zu 50 deutsche Soldaten sollen noch ein weiteres Jahr am Einsatz im Südsudan beteiligt sein; in Darfur bleiben bis Ende Dezember noch maximal 20 deutsche Einsatzkräfte. In beiden Fällen muss der Bundestag noch zustimmen. Ziel der UN-Missionen ist es, die Menschenrechtslage zu beobachten und den Zugang zu Hilfsgütern zu sichern.